Falleció un hombre en Bariloche por hantavirus y hay alerta

El paciente, de 43 años, murió en el Hospital Zonal Ramón Carrillo poco después de confirmarse el diagnóstico. Dos personas permanecen en aislamiento y se investiga el origen del contagio.

Un hombre de 43 años falleció este sábado en San Carlos de Bariloche tras confirmarse su diagnóstico de hantavirus. El deceso ocurrió alrededor de las 14 horas en el Hospital Zonal Ramón Carrillo, luego de que los análisis de laboratorio ratificaran la presencia del virus.

Tras la muerte, el Ministerio de Salud de Río Negro dispuso un operativo epidemiológico para reconstruir los movimientos del paciente y determinar el posible lugar de contagio. También se identifican contactos estrechos, y hasta el momento dos personas permanecen en aislamiento preventivo mientras continúan los estudios correspondientes.

Fuentes oficiales informaron que se tomaron declaraciones a familiares y allegados del fallecido con el fin de establecer si el contagio pudo haberse producido en áreas rurales o periurbanas, donde habitan los roedores portadores del virus.

El caso reactivó la alerta sanitaria en la región andina, donde el hantavirus es endémico y suele registrar brotes esporádicos, especialmente durante la primavera y el verano, cuando aumenta la actividad al aire libre y el contacto con pastizales o galpones.

El hantavirus se transmite principalmente por la inhalación de aerosoles contaminados con partículas virales presentes en la orina, heces o saliva de roedores infectados. También puede producirse por contacto directo con estos fluidos a través de mucosas o pequeñas lesiones en la piel, e incluso por mordeduras.

La autoridad sanitaria nacional advierte además que “existe evidencia de transmisión de persona a persona, por lo que las secreciones y otros fluidos humanos deben considerarse potencialmente peligrosos”.

Los síntomas iniciales son similares a los de un cuadro gripal e incluyen fiebre alta (más de 38 °C), dolor muscular, escalofríos, cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, sin afectar las vías respiratorias superiores. Ante la aparición de estos síntomas, especialmente si hubo exposición a zonas rurales, se recomienda la consulta médica inmediata.