Se conocen hechos de violencia sufridos por Lourdes por parte de su ex

Así había quedado el auto a Lourdes Fernández de Bandana tras un brutal ataque de su ex Leandro García Gómez tiempo atrás, lo que se suma a denuncias de amigos y familiares que detallan actos de violencia constante y privación de la libertad.

La cantante Lourdez Fernández, integrante del grupo pop Bandana, volvió a ocupar el centro de la escena mediática tras la difusión de una serie de imágenes que muestran episodios de violencia que sufrió a manos de su expareja, Leandro García Gómez. Los hechos, ocurridos años atrás, fueron expuestos recientemente en el programa Puro Show, emitido por eltrece, donde se detallaron las agresiones que la artista padeció incluso durante su reciente detención, el pasado 23 de octubre.

Durante la emisión, el periodista Pampito mostró fotografías del automóvil de Fernández, completamente vandalizado. Según explicó, el agresor había arrojado pintura blanca sobre los vidrios y bloqueado el sistema de apertura con pegamento. “Miren cómo le había dejado el auto Leandro a Lowrdez hace dos años más o menos después de una pelea de pareja”, comentó el panelista, señalando que el episodio forma parte de un patrón de hostigamiento sostenido.

El caso tomó relevancia pública no solo por la violencia exhibida, sino también porque la artista defendió públicamente a su expareja, pese a los antecedentes. De acuerdo con un informe de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación, Fernández declaró que permaneció con García Gómez “por voluntad propia”, atribuyendo su permanencia a un problema de salud —una faringitis— y no a coerción.

Sin embargo, los especialistas de la OVD advirtieron que tal afirmación no implica ausencia de riesgo. Por el contrario, catalogaron a García Gómez como un “victimario de riesgo alto”, debido a un historial de agresión, hostigamiento y maltrato psicológico. El periodista Mauro Szeta precisó que, según los peritajes, la defensa que la cantante hace de su atacante no surge de una voluntad libre, sino de la influencia y el control emocional que este ejerció durante años.

Los profesionales que analizaron el caso sostienen que Fernández no se encuentra “libre y soberana” en sus decisiones y que su comportamiento responde a una dinámica de violencia psicológica prolongada, en la que las víctimas tienden a justificar o proteger a su agresor.

Actualmente, la causa continúa bajo investigación judicial y los informes de la OVD buscan asegurar medidas de protección efectivas para la artista. Mientras tanto, Lowrdez Fernández mantiene una presencia pública prudente, enfocada en su posible regreso a Bandana, mientras los especialistas insisten en la importancia del acompañamiento terapéutico y profesional para su recuperación y autonomía emocional.