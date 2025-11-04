"Intentar vivir sin mi papá": el mensaje de Juanita Tinelli

La hija de Marcelo Tinelli habría cortado relación con su padre, para refugiarse en su madre.

Juanita Tinelli, hija de Marcelo Hugo y Paula Robles, se centró en el ojo de la polémica tras hacer pública una denuncia por amenazas de muerte, lo que desencadenó una feroz interna familiar. En las últimas horas, la modelo utilizó su plataforma de TikTok para difundir mensajes personales que evidencian un quiebre en el vínculo con su padre.

“Intentar vivir sin mi papá, aunque el este con vida, es la elección de vida más difícil que me ha tocado aprender”, compartió Juanita en su perfil.

En otro posteo que difundió, hace referencia a problemas familiares no resueltos: “Cuando me critican por lo ingenua que puedo llegar a ser, pero yo crecí perdonando a mi papá creyendo que él cambiaria por mí”.

En paralelo a su enojo con su padre, destacó el gran apoyo que recibe de parte de su madre: “Para el mundo eres mi madre, para mí eres mi mundo”.

No es la primera vez que la hija de Tinelli hace públicos sus pensamientos más oscuros y tristes en la red social. Meses atrás, se viralizó al publicar un video de ella atravesando por un difícil momento, con una recopilación de imágenes de ella llorando en distintas ocasiones.