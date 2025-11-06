Hallan a soldado deshidratado, entre los cerros de Ciudadela y Diadema

Personal policial de la Subcomisaría de Palazzo encontró a Gabriel Vera (27), el soldado voluntario de la Fuerza Aérea, desaparecido desde el martes a la tarde.

Iba caminando por los cerros entre Ciudadela y Diadema. La Brigada de Búsqueda de Personas dirigió el rastrillaje hacia esa zona de la ruta 39, basándose en las cámaras de seguridad y rastreo de los perros de Canes.

Este miércoles, a las 20:30 aproximadamente, el móvil de la subcomisaría de Palazzo encontró al soldado voluntario Gabriel Vera caminando, muy deshidratado, entre Ciudadela y Diadema, a la vera de la ruta 39.

El jefe de la División Búsqueda de Personas, Patricio Rojas, le informó a Crónica que personal policial de Palazzo logró encontrar al joven caminando, desorientado y sumamente deshidratado, en la zona de cerros.

La búsqueda se había orientado por parte de la Brigada que conduce Rojas hacia esa zona luego de un análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad que mostraban como Vera caminaba por ruta 39 en dirección a Ciudadela.

Rojas señaló la importancia de haber realizado la denuncia de desaparición a tiempo. Ya que después de un mensaje preocupante que había hecho conocer Vera a sus familiares, su padre lo reportó desaparecido en la misma tarde del martes.

Eso posibilitó que se analizaran las cámaras de seguridad y se estableciera hacia dónde se había dirigido Vera, vistiendo su uniforme.

Se hizo un rastreo amplio que llevó todo el día miércoles entre Ciudadela y Diadema, ya que se lo veía caminando hacia allí. Se trabajó con la Sección Canes de Comodoro y Trelew, que estaban dispuestos para la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Rocas Coloradas y rápidamente se pusieron a trabajar en la búsqueda del soldado de la IX Brigada Aérea.

Los perros marcaron los rastros hacia la ladera del cerro. Los policías montaron un operativo con rastrillaje en la zona, hasta que el móvil de Palazzo logró dar con el muchacho, que vestía aún su uniforme verde.

Según las fuentes consultadas por Crónica, estaba deshidratado, y en un estado preocupante de salud, por lo que debió ser asistido por personal médico del Hospital Regional y de Salud Mental.

La Policía estableció que el hombre caminó bastante, durante las últimas horas, pero el trabajo rápido y ágil de los rastreadores permitió encontrarlo justo a tiempo, con la colaboración del padre de Vera.

Los movimientos telefónicos y las entrevistas de todos los que colaboraron en la búsqueda, permitieron dar rápido con el soldado voluntario que ahora se recupera con la ayuda de los especialistas médicos.