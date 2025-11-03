Buscan desde el aire con cámaras térmicas a Juana y Pedro

Una brigada especial llegada desde Santa Fe, colabora en la búsqueda de Pedro Kreder y Juana Morales, desaparecidos hace 23 días en Rocas Coloradas. Drones y cámaras térmicas buscan rastros de los jubilados desaparecidos.

Pedro Kreder (79) y Juana Morales (69) llevan 23 días desaparecidos en la zona de Rocas Coloradas, lugar donde hallaron la camioneta que llevaba a los dos jubilados a pasar un fin de semana a Camarones.

Este sábado, una brigada de rescate de Santa Fe llegó a la zona con equipamiento de última generación, valuado en más de 100 millones de pesos, para intentar dar con la pareja que no se supo más de ella desde el 11 de octubre, cuando cámaras se seguridad captaron el paso del vehículo con las dos personas en su interior.

El equipo que llegó de Santa Fe, cuenta con drones térmicos y cámaras capaces de detectar movimiento y temperatura humana, que se usarán en el Cañadón de Visser, el lugar donde se empantanó la camioneta.

El dolor de los hijos de la pareja

La hija de Pedro, Laura Kreder, expresó con desesperación: “Es como si se los hubiera tragado la tierra. No hay una pista, no hay nada”.“Nosotras seguimos buscando a mi papá vivo. No estamos en condiciones de buscar a mi papá en otra condición que no sea vivo.No lo sentimos así. Sentimos que tal vez es una inocente esperanza, pero nosotros pensamos que todavía él puede estar con vida y Juana también. No pensamos lo contrario todavía”.

Por su parte, Aldana Botha, hija de Juana, volvió a colgar en sus redes una conmovedora carta recordando a su madre y pidiendo que la búsqueda no termine para poder encontrar una respuesta a este misterio que conmueve al país, recuperó Jornada.