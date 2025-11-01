Una hija de Pedro pide investigar desde antes del 11 de octubre

“Es imposible que papá haya decidido ir por ese camino voluntariamente”, ratificó Laura Kreder, por lo que exige investigar desde “el día cero para atrás”.

Angustiada y llena de incertidumbres, Laura Kreder no pierde la esperanza –como su hermana Gabriela- de hallar con vida a su padre, Pedro Alberto Kreder, quien desapareció hace tres semanas junto a Juana Inés Morales.

La pareja de jubilados, de 79 y 69 años, respectivamente, planeaban pasar un fin de semana en Camarones cuando los vieron por última vez en la Toyota del hombre. Eso fue el sábado 11 de octubre y el vehículo apareció seis días después en Rocas Coloradas, sin rastros de sus ocupantes.

“Estamos como el primer día, lo que es desesperante porque a medida que pasan los días la cabeza te lleva a lugares que en un primer momento no pensábamos. Al principio confiábamos en que los íbamos a encontrar con vida. La esperanza era muy fuerte, pero a medida que pasan los días es peor”, sostuvo Laura Kreder este sábado.

Sin embargo, tanto ella como su hermana Gabriela poseen una certeza: “mi papá nunca iba a tomar la decisión de ir por ese camino, lo que nos hace pensar que no pasó que se quedaron encajados y salieron a pedir ayuda. Pero no tener una pista después de 20 días no ayuda; no hay un indicio que te pueda hacer pensar ‘pasó esto’”.

Para ella, “en el video en que se ve pasar la camioneta se puede estimar que son ellos, pero no más que eso; no da ningún dato nuevo esa imagen”.

Además, reiteró Laura que “papá no es una persona que se vaya a largarse así a la aventura. Recorrimos ese camino por el que se supone que anduvieron y no… es imposible que papá haya decidido ir por ese camino voluntariamente. Es una persona que huye del conflicto; que no tiene problemas con nadie. Cumple 80 años el 30 de noviembre y por eso llega así. El camino es intransitable; él no se va arriesgar, ni a la persona que va con él, ni a su vehículo. Por eso es una locura pensar que ellos voluntariamente decidieron ir ahí”.

De allí que “nuestra cabeza piensa infinidad de opciones”, aunque confiesa que “no podemos desconfiar de nadie. No existe esa persona para desconfiar; estamos en la nada misma después de 20 días”.

Finalmente, Laura sostuvo que “apuntamos a empezar una investigación desde el día cero hacia atrás. Algo tiene que haber; no vamos a parar con mi hermana. Nosotras seguimos buscando a nuestro papá vivo; no estamos en condiciones de buscar de otro modo; no lo sentimos así, aunque sea una inocente esperanza”.

Para la hija de Pedro, “tiene que haber recursos para encontrar a dos personas; no aceptamos que se los tragó la tierra”.