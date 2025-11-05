Buscan a un joven de 27 años

La Policía del Chubut emitió un alerta por la desaparición de Gabriel Adrián Gustavo Vera, visto por última vez el martes 4 de noviembre en la IX Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina.

La División Búsqueda de Personas de la Policía del Chubut difundió un alerta para dar con el paradero de Gabriel Adrián Gustavo Vera, un joven de 27 años que fue visto por última vez el martes 4 de noviembre alrededor de las 14:00, en las instalaciones de la IX Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina, en Comodoro Rivadavia.

Vera, oriundo de Tartagal, provincia de Salta, mide aproximadamente 1,70 metros, es de tez trigueña, tiene ojos marrones oscuros y cabello corto, negro y lacio. Al momento de su desaparición vestía uniforme de la Fuerza Aérea Argentina y llevaba consigo una mochila.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad y pidieron que cualquier información sobre su paradero sea comunicada al teléfono 297-4082600 de la División de Búsqueda de Personas, a la comisaría más cercana o al 101.