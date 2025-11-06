Jorge Rial dio el detalle de las siderales deudas y la enorme cantidad de juicios que afronta el conductor, que sigue sin aparecer públicamente.

Una por una, todas las deudas de Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli atraviesa un mal momento personal y laboral, y en medio de una pelea familiar y su desaparición pública, en Argenzuela, Jorge Rial dio a conocer las deudas que lo acechan, con montos siderales.

El escándalo con el clan se desató esta semana, y recientemente Juanita Tinelli redobló su mensaje con respecto al distanciamiento de su padre, y publicó una serie de historias en sus perfiles de redes sociales para confirmar la ruptura de relaciones con el patriarca de la familia.

El frente interno se sumó a la enorme cantidad de juicios y reclamos por deudas millonarias en dólares que enfrenta el conductor y empresario. En las últimas horas, se había mencionado una deuda de 12 millones de dólares, pero según reveló el conductor de C5N, sería mucho mayor.

“Hay primero una deuda de 12 millones de dólares aproximadamente, que tiene que ver con la acreencia de San Lorenzo que compró Gustavo Scaglione”, contó el martes la periodista Marina Calabró.

Sin embargo, este miércoles Rial detalló una por una las siderales deudas del empresario y expresidente de San Lorenzo, que además de deber dinero, acumula juicios laborales y a la AFIP.

El conductor de Argenzuela ratificó, además, que su colega seguirá sin aparecer en su programa de streaming, por lo que no se podrá escuchar su palabra y su descargo.

"No sé si la tiene, pero sí la ganó. No sé si la tiene, desconozco. Al salir a pedir préstamos debe tener problemas financieros", completó el animador de C5N respecto a la astronómica deuda.

De acuerdo con Argenzuela, el estimado de las deudas de Marcelo Tinelli ronda los 30 millones de dólares. El detalle:

95 cheques rechazados por $327 millones sin fondos (de la productora La Flia)

44 cheques rechazados por $364 millones sin fondos (publicidad e imagen)

199 cheques rechazados por $811 millones sin fondos (personales)

13 juicios de AFIP

48 juicios laborales

2 juicios de seguridad social

Juicio penal

Juicio por Badía