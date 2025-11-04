Ludueña anunció su embarazo a los 39 años

Después de meses de rumores, versiones cruzadas y un silencio que se volvió cada vez más elocuente, finalmente se confirmó lo que muchos intuían: la periodista y el jefe de Gobierno porteño están esperando su primer hijo juntos.

La noticia se dio a conocer en LAM, cuando Ángel de Brito soltó la primicia en vivo y sorprendió a todos en el estudio. Según contó el conductor, Ludueña ya cursa el tercer mes de embarazo y espera un varón. “Es un nene”, reveló De Brito, quien además detalló que se enteró de la noticia “cuando ella estaba en el día 20 de gestación”.

En ese momento, según relató, le escribió un mensaje justo cuando María Belén salía de una ecografía, y fue la propia conductora quien le confirmó la buena nueva.

La pareja, que se casó en noviembre de 2022 tras varios años de relación, venía transitando un camino reservado y lleno de ilusión. Aunque tanto Ludueña como Macri optaron por mantener la intimidad de su búsqueda, ella misma había contado en su programa Mujeres Argentinas que estaban realizando tratamientos para lograr el embarazo. Hoy, la felicidad se hizo realidad.

Jorge Macri, que ya es padre de tres hijos varones de una relación anterior, volverá a experimentar la paternidad, pero esta vez junto a la mujer con la que construyó un nuevo capítulo en su vida. Para María Belén, en cambio, será su primer hijo, un deseo largamente anhelado y que ahora se materializa en el mejor momento personal y profesional de ambos.

Luego de que la noticia se volviera pública, Ludueña decidió confirmarla con un posteo cargado de ternura y fe. En la imagen, se la ve radiante bajo el sol, con Jorge dándole un beso en la mejilla y una sonrisa que lo dice todo.

“Todo este amor y más es para vos, mi vida. ¡Felices con la noticia de tu llegada! Así te esperamos. Gracias virgencita por cumplirnos el deseo y muy agradecida por todos sus rezos y estampitas que me llegan de hace tiempo”, escribió la periodista.

Con ese mensaje, no solo confirmó su embarazo, sino que también compartió la emoción de un sueño cumplido. Hoy, María Belén Ludueña y Jorge Macri celebran la llegada de una nueva vida que viene a colmar de amor y esperanza su historia.