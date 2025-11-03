L-Gante habría sido estafado por un millón y medio de dólares

El cantante habló sobre su conflicto con Maxi “El Brother”, exrepresentante y figura clave en sus primeros años de carrera. Reconoció haber atravesado momentos difíciles y aseguró estar listo para una nueva etapa.

En medio de controversias mediáticas y conflictos judiciales y laborales, L-Gante fue uno de los invitados al programa Almorzando con Juana este domingo. Durante la charla con Juana Viale, el referente del RKT abordó sin filtros su ruptura profesional con Maxi “El Brother”, su exmánager, con quien mantiene un fuerte conflicto económico.

El músico confirmó que la relación laboral llegó a su fin y que está reclamando una suma millonaria: “Estoy reclamando un millón y medio de dólares y un registro de lo que fueron estos años trabajados. Me vi en una situación de empleado cuando yo debía ser el jefe”, sostuvo Elián Valenzuela, su nombre real.

Según explicó, el vínculo con su representante se remontaba a los primeros años de su carrera. “Estuvimos desde casi el comienzo, desde cuando comenzó a dar fruto lo que hacía en la habitación de mi casa. Trabajamos juntos cinco años y seguimos para cumplir con los compromisos que quedaron”, señaló.

El artista contó además que en los últimos días decidió cortar definitivamente todo tipo de gestión realizada en su nombre: “Mi palabra es cumplir con lo pendiente para entrar en una nueva fase y reacomodar el equipo nuevamente. Más fácil: solo corté relación con el manager”.

En otro tramo de la entrevista, L-Gante reflexionó sobre los desafíos personales que enfrentó durante este tiempo. “Pasé por muchas etapas, buenas y malas, en muy poco tiempo. Tuve recaídas, pero más que nada del lado psicológico, de mirarme al espejo, estar enojado conmigo mismo y llorar”, expresó.

“Perdí el control varias veces de mi día a día, de lo laboral y lo personal. Todo se va acumulando si no reaccionás a tiempo”, agregó.

Aun así, el músico evitó calificar el conflicto con su exrepresentante como una traición, aunque admitió su decepción: “No lo voy a tomar como una traición directa, pero yo lo veía más como un hermano que como un amigo. Aposté al proyecto que teníamos por delante”.