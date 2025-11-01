Benjamín Vicuña denuncia que no ve a sus hijos hace más de un mes

El actor chileno contó que no ha podido ver a Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo con Eugenia “la China” Suárez, quienes actualmente viven en Turquía junto a su madre y Mauro Icardi. Admitió que la distancia le provoca un profundo dolor y habló sobre su difícil vínculo con la actriz.

Benjamín Vicuña atraviesa un duro momento personal. En una entrevista que se emitirá este fin de semana en el programa “Podemos Hablar” de Chilevisión, el actor chileno se mostró visiblemente conmovido al confesar que lleva más de cuarenta días sin ver a sus hijos menores, Magnolia y Amancio, fruto de su relación con Eugenia “la China” Suárez.

Los niños viven actualmente en Turquía junto a su madre y su pareja, Mauro Icardi, y esa distancia afectó profundamente al actor. “No veo a mis hijos hace más de cuarenta y tantos días”, expresó con la voz quebrada, dejando entrever la tristeza que atraviesa desde que los pequeños comenzaron a viajar con frecuencia al país europeo.

“No es el ideal, pero lo estoy enfrentando con madurez, con amor hacia mis hijos, intentando creer que es algo temporal, que luego todo va a volver a la normalidad”, señaló Vicuña, quien trató de mantener la calma pese a la emoción. Sin embargo, admitió que le resulta muy difícil asimilar esta nueva realidad familiar: “Es muy triste, es algo que me cuesta aceptar, porque me parece una decisión muy drástica”.

Durante la entrevista, el actor también habló sobre su vínculo actual con Suárez, con quien mantiene una relación tensa desde hace tiempo. “No tengo una relación fluida con la madre de mis hijos. Esto generó una dinámica súper difícil. Cuando dos personas adultas no se ponen de acuerdo en algo tan básico como la residencia... no es un problemita, es un problema grave”, afirmó con sinceridad.

A pesar de las diferencias, Vicuña destacó el rol maternal de la actriz y se mostró comprensivo: “Como hombre maduro, termino cediendo que mis hijos estén con su mamá, porque Eugenia es una buena madre. También creo que mis hijos merecen estar con sus hermanos, en su colegio, en Argentina”, expresó con ternura.

Entre la nostalgia y la esperanza, el actor ya tiene una fecha en mente para el reencuentro: el 29 de noviembre, cuando celebrará su cumpleaños junto a Magnolia y Amancio. “Va a ser un encuentro sanador”, adelantó, esperanzado en que pronto podrá recuperar la cercanía con ellos.