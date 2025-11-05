Nuevo robo en el Club Oro Negro: "nos vuelven a tirar para atrás"

Delincuentes ingresaron a las instalaciones ubicadas en la zona alta del barrio La Floresta y se llevaron una heladera, camisetas, herramientas y materiales de construcción. Es el cuarto robo que sufre la institución en los últimos dos meses.

La inseguridad volvió a golpear al Club Oro Negro, una institución barrial que trabaja a pulmón en la zona alta del barrio La Floresta. Durante la madrugada de este miércoles, delincuentes forzaron el candado del bufé y se llevaron una heladera, un juego de camisetas, herramientas, un inodoro y varias bolsas de cemento.

“Nos amanecimos con esta mala noticia. Nos robaron todo lo que estábamos usando para seguir trabajando en el club”, lamentó su presidente, Fabián Velázquez, visiblemente afectado por la situación.

En declaraciones que publica El Comodorense, el dirigente explicó que este fue el cuarto robo en apenas dos meses, aunque los anteriores habían sido de menor magnitud. “Antes eran cosas chicas del patio, pero ahora rompieron el candado y se metieron al bufé. Se llevaron todo lo que pudieron. Calculamos que entraron con una camioneta”, detalló.

Velázquez señaló además que la zona es poco transitada y carece de cámaras de seguridad, lo que dificulta identificar a los responsables. “Acá arriba está medio despoblado y de noche no hay movimiento. La gente duerme y nadie ve nada”, expresó con preocupación.

El club había retomado recientemente sus actividades y logrado la personería jurídica, un avance importante para la comunidad. Sin embargo, este nuevo golpe genera frustración entre quienes sostienen el espacio con trabajo voluntario y donaciones.

“Todo lo que tenemos lo conseguimos con el esfuerzo del barrio. Ahora otra vez tenemos que volver a pedir materiales y herramientas para seguir adelante”, sostuvo el presidente.

Finalmente, Velázquez pidió mayor presencia policial y patrullajes preventivos en el sector: “Hablamos con el patrullero, pero necesitamos más control. Si esto sigue así, vamos a tener que dejar a alguien cuidando el club”.