Una policía fue mordida por un perro en plena persecución tras robo

Una suboficial de la Seccional Quinta de Policía fue mordida por un dogo en Fracción XV, en donde llegó en persecución de un grupo de personas que escapaban de un robo de cables. Según se investiga, uno de los sospechosos le gritó al perro "ataque" y el dogo la mordió en uno de los brazos.

Una suboficial de la Seccional Quinta de Policía, la sargento Silvia Castro, resultó herida por un perro durante un operativo en el barrio Fracción XV, tras la persecución de cuatro individuos que intentaban sustraer cables de la empresa YPF.

El incidente ocurrió este miércoles a la tarde en Trevisan y Código 3515, cuando el móvil de la Seccional Quinta intentó detener a los sospechosos que se movilizaban en un Chevrolet Onix.

El hecho se registró aproximadamente a las 14:30, cuando un vecino alertó sobre la presencia de personas sustrayendo cableado en una de las rotondas de Fracción XV. El patrullero acudió al lugar y observó a un Chevrolet Onix con cuatro ocupantes que al notar la presencia policial, iniciaron una fuga.

La persecución culminó en un domicilio del mismo barrio, sobre Código 3516 al 400, donde los individuos intentaron evadir la detención. Durante el forcejeo, uno de los sospechosos ordenó a su perro, un dogo, atacar a Castro gritándole al can "ataque", según Crónica.

La mujer uniformada sufrió dos mordeduras en el brazo derecho y debió ser trasladada al nosocomio público, donde recibió curaciones y tres puntos de sutura. En el traslado sus compañeros fueron escoltando a la ambulancia.

Este ataque permitió a los sospechosos ingresar a la vivienda y cerrar un portón, impidiendo su aprehensión en ese momento.

Les denegaron allanamientos

El vehículo abandonado en la vía pública, un Chevrolet Onix, fue secuestrado por las autoridades policiales. En su interior, a simple vista, se observaba un rollo de cable, material que ahora está a la espera de una requisa judicial.

La Brigada de Investigaciones intervino en el caso y tras el informe policial solicitó una orden de allanamiento para el domicilio donde los sospechosos se refugiaron. Sin embargo, según informó el jefe de la Comisaría Quinta, Dimas Arregui, dicha orden fue denegada por el juez de turno, lo que imposibilitó el ingreso al inmueble y la recolección de otras pruebas.

Los vecinos de Fracción XV alertaron a las autoridades sobre robos similares, por lo que la policía mantiene un móvil destinado específicamente al patrullaje de este sector, para brindar una respuesta efectiva y rápida a la comunidad.

La policía herida se encuentra fuera de peligro y fue dada de alta tras recibir atención médica y las lesiones fueron denunciadas ante la ART.

Los integrantes de la familia sospechosa en el robo cuentan con antecedentes policiales, y serían todos familiares. La causa ahora quedó en manos del Ministerio Público Fiscal.