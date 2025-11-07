Es una “viuda negra” que intentaba ingresar a Chubut. Le dicen “Coca” y tiene varias causas, inclusive el asesinato de un hombre de 73 años.

Se bajó del micro, huyó por el campo, la atraparon y estaba condenada a perpetua

Personal policial que se encontraba realizando control de ingreso y egreso a Chubut sobre la Ruta 3, a la altura de Arroyo Verde, detuvoa unun colectivo de la empresa Andesmar proveniente de Buenos Aires. La unidad se detuvo en los Arcos Interjurisdiccionales de Chubut y Río Negro, pero a lo lejos una mujer se dio a la fuga corriendo. El personal policial comenzó una persecucióny logró capturarla en medio del campo.

La mujer fue trasladada a la sede policial para ser identificada y entregó un DNI. Pero entre sus pertenencias poseía un papel donde indicaba otras identidades que se había aprendido de memoria para no dar su real identidad.

Finalmente, la mujer aportó su DNI real siendo identificada como Andrea Soledad Fernández (38), alias "La Coca", con causas por homicidio y condenada a cadena perpetua en 2015. También acumula causas por extorsión, entre otros delitos.

Fernández fue trasladada al Instituto Penitenciario Provincial de Trelew y se dio conocimiento al Juzgado de Ejecución Penal N° 2 de Bahía Blanca.

Según reportó el diario La Nueva de esa ciudad bonaerense, el lunes 3 de noviembre, en un hecho judicial que no debe tener precedentes, la Cámara Penal de Bahía Blanca revocó, por segunda vez en un año, el beneficio de la prisión domiciliaria para Fernández, considerada una "viuda negra" y condenada a prisión perpetua por robarle y terminar con la vida de un hombre de 73 años.

En 2024, un juez le había dado el beneficio porque "Coca" padece una lumbalgia con hernia discal y, según asegura, no recibe el tratamiento adecuado en la cárcel. Sin embargo, la Sala I de la Cámara revocó esa decisión, pero hace unos días un magistrado volvió a aceptar un nuevo pedido de la defensa de la condenada y, una vez más, la Cámara dio marcha atrás.

De todas maneras, como todavía no está firme la reciente resolución de los camaristas, Fernández permanece en la actualidad con detención domiciliaria y tobillera electrónica.

"Coca" fue condenada a perpetua por el homicidio de Néstor Bauza, registrado en la vivienda del hombre. El ataque se produjo el 16 de abril de 2014, cuando se encontró al hombre sin vida, con un cinturón que daba dos o tres vueltas alrededor de su cuello.