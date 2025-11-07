Búsqueda de Juana y Pedro: Iturrioz dio su hipótesis más fuerte y criticó a medios nacionales

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, se refirió, en Radio3, este viernes a la situación de la búsqueda de Juana Inés Morales, de 69 años, y Pedro Alberto Kreder, de 79, quienes desaparecieron el 11 de octubre mientras se dirigían hacia Camarones, sin llegar nunca a su destino. A casi un mes de la desaparición, la investigación no ha logrado avanzar con resultados concretos.

Al dialogar con Radio 3, Iturrioz expresó que “la lógica indica que buscamos dos cuerpos”, tras la hipótesis más fuerte de que ambos jubilados pudieron haber sido atrapados por el mar. “Creo que la hipótesis más fuerte, esto es una creencia mía, es que pueden haber sido atrapados por el mar, y el mar los puede haber arrastrado a cualquier lado”, comentó el ministro, al referirse a las posibilidades de que los jubilados hayan caído accidentalmente al agua o que alguien los haya impulsado a entrar. “Estamos buscando rastros en la costa, y la semana que viene tenemos previsto un patrullaje por toda la costa”, añadió.

En relación a los procedimientos realizados, el funcionario provincial destacó la relevancia de las cámaras de videovigilancia, las cuales jugaron un papel fundamental para establecer que Juana llegó a la casa de Pedro en su vehículo, según mostró una cámara de seguridad en Ciudadela. “Sin las cámaras no podríamos haber determinado esto”, indicó, subrayando el impacto positivo de los sistemas de seguridad para resolver casos de desapariciones.

El ministro se refirió también a las versiones que circulan en medios nacionales y redes sociales, aclarando que “hubo tantas versiones, que muchos medios han dicho barbaridades”, haciendo referencia a las especulaciones infundadas que alimentan el misterio de la desaparición. Ante esto, expresó su frustración por la falta de responsabilidad de ciertos medios: “Yo creía que había un poco más de responsabilidad por parte de los medios nacionales”. Este tipo de rumores, según explicó, desvirtúan la investigación y generan confusión entre los ciudadanos.

Además de los esfuerzos de la Policía de Chubut, destacó el trabajo realizado por equipos especializados que llegaron de Santa Fe, quienes han aportado tecnología avanzada para la búsqueda. “Ellos tienen rastreadores terrestres que leen la tierra, detectan respiración, latidos, cualquier signo vital, y cámaras que pueden revisar hasta 90 metros bajo tierra”, detalló, agradeciendo la colaboración de distintos organismos y bomberos voluntarios de Trelew que se unieron al operativo.

La búsqueda de los jubilados continúa siendo una prioridad para las autoridades, y aunque el protocolo de búsqueda se ha extendido más allá de los plazos establecidos, el ministro aseguró que el esfuerzo será mantenido con el mismo compromiso. “Seguimos buscando porque los queremos encontrar”, concluyó Iturrioz, reafirmando el compromiso del Gobierno Provincial con la resolución del caso.