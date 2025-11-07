Viernes y sábado con cortes de agua hasta el domingo

Las interrupciones por 24 horas se producirán en distintas zonas de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Desde este viernes 7 de noviembre a las 18 horas se interrumpe el suministro en la Zona Norte, y el sábado 8, en las Zonas Sur y Central. La medida busca recuperar las reservas del Puesto La Mata ante el incremento del consumo por las altas temperaturas.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este viernes 7 de noviembre, a partir de las 18 horas y por un lapso de 24 horas, se interrumpirá el suministro de agua potable en la Zona Norte de Comodoro Rivadavia. En tanto, el sábado 8 de noviembre, también desde las 18 horas y por 24 horas, el corte afectará a las Zonas Sur y Central de la ciudad.

La medida responde a la necesidad de recuperar las reservas del sistema en Puesto La Mata, afectadas por el aumento del consumo propio de la temporada estival.

Desde el Departamento de Saneamiento explicaron que el caudal del Sistema Acueductos se mantiene estable durante todo el año, y que los cortes programados no se deben a una reducción en la producción, sino al incremento del consumo domiciliario en verano, que supera la capacidad de distribución del sistema.

“En invierno, la demanda disminuye y permite mantener el suministro normal, pero durante el verano debemos realizar interrupciones programadas para equilibrar las reservas”, señalaron desde el área.

Finalmente, se reiteró el pedido a la comunidad de hacer un uso racional y solidario del agua.

“El uso responsable del agua no es una opción, es una necesidad. ¡Cuidemos cada gota!”, concluyeron desde la SCPL.