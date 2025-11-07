El juicio contra Andrés “El Pitu” Almonacid por amenazas agravadas tuvo este jueves su desenlace: el tribunal lo declaró penalmente responsable del violento episodio ocurrido en agosto del año pasado, donde apuntó con un arma de fogueo a un hombre frente a su pareja y sus hijos menores, en pleno centro de Comodoro Rivadavia.

"No me importa que estés con tu familia": lo apuntó con un arma frente a sus hijos

El hecho ocurrió el 3 de agosto de 2024, cerca de las 18:00 horas, cuando la víctima salía de su casa junto a su familia en la esquina de Sarmiento y Mitre. En ese momento, Almonacid se le acercó con una pistola de fogueo calibre 9 mm y le gritó:

“Te voy a hacer cagar, hijo de puta... No me importa que estés con tu familia”.

El violento accionar motivó que el hombre regresara rápidamente a su domicilio y llamara a la policía. Minutos después, efectivos de la Seccional Primera interceptaron a Almonacid en Pellegrini y Rivadavia, donde lo encontraron con la pistola en la mochila**. Fue detenido en el acto.

Durante el juicio, la defensa intentó impugnar el procedimiento de la requisa alegando irregularidades, pero el juez Jorge Odorisio desestimó ese planteo, al considerar que la intervención policial fue adecuada y fundada, ya que hubo una denuncia previa y un operativo en curso.

La Fiscalía, a cargo de Cristian Olazabal junto a la procuradora Florencia Do Carmo, logró probar la amenaza con arma agravada. La defensa estuvo representada por Luciana Risso, de la Defensa Pública.

La audiencia de cesura de pena—donde se definirá la condena— fue fijada para el lunes 10 de noviembre a las 11:00 horas.

El arma utilizada por Almonacid era de fogueo, pero su aspecto realista y su uso amenazante configuran un delito grave, que ahora podría costarle varios años de prisión.