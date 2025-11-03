Tenía pedido de captura y cayó en un control policial en pleno centro

Una mujer con pedido de captura activo fue detenida este domingo por la tarde durante un operativo de control de identificación en el cruce de las calles San Martín y Máximo Abásolo, en Comodoro Rivadavia.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Sección Operaciones de la Unidad Regional de la Policía del Chubut, cerca de las 17:55 horas. Al identificar a la mujer y cargar sus datos en el sistema, los efectivos confirmaron que registraba un pedido de captura vigente por una causa caratulada como "R.G.V s/ejecución de pena privativa de la libertad", emitido por el Juzgado de Ejecución Penal Nº2 del Departamento Judicial de Azul, en la localidad bonaerense de General Alvear.

Tras confirmar la situación judicial, los agentes procedieron a su inmediata aprehensión y posterior traslado a la Comisaría Primera, donde permanecerá alojada hasta que se celebre la audiencia de control de detención.

La detención se enmarca dentro de los operativos preventivos que la policía realiza en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de detectar personas con causas pendientes con la Justicia.