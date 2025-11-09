Herido por un disparo estaría vinculado a una presunta estafa a hinchas de Boca

La Policía detuvo a un hombre tras hallarle un arma de fuego en su mochila mientras lo asistía por una herida en la pierna. En redes sociales lo vinculan con una estafa que dejó varados a decenas de simpatizantes, aunque la Justicia aún no lo confirmó.

Un episodio policial ocurrido el sábado por la tarde en Gaiman derivó en un fuerte revuelo en la comunidad y abrió nuevas líneas de especulación alrededor de una presunta estafa que habría perjudicado a más de 70 hinchas de Boca Juniors.

Según el parte oficial, alrededor de las 18:30 personal de la Comisaría del Distrito Gaiman se encontraba realizando un patrullaje preventivo cuando recibió la alerta de una persona herida por arma de fuego en el Camino Subrural 51, entre las chacras 164 y 165. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a un hombre con una lesión en la pierna izquierda, quien aseguró que el disparo se produjo accidentalmente al descender de un taxi.

Mientras se lo asistía, los agentes detectaron que dentro de su bolso llevaba un revólver negro con mango marrón. Ante la presencia del arma, se convocó a personal médico y de Policía Científica, que procedieron al secuestro del revólver y a la evaluación del herido. La fiscal de turno, Verónica Allabart, ordenó la requisa completa de la mochila y dispuso la detención del sujeto en averiguación del Artículo 189 Bis del Código Penal, por presunta tenencia ilegal de arma de fuego.

Lo que comenzó como un incidente policial tomó otra dimensión cuando en redes sociales comenzaron a circular versiones que vinculan al hombre con una estafa que habría dejado sin viaje a más de 70 hinchas de Boca Juniors.