Esta vez fue un hombre de 35 años el que acudió por sus propios medios a la Seccional Primera y allí se confirmó que tenía un pedido de captura vigente desde febrero.

Otro sujeto que se presenta en una comisaría para consultar su situación y queda detenido

Un hombre de 35 años fue detenido este martes por la mañana en la Comisaría Seccional Primera, luego de presentarse voluntariamente para averiguar el estado de su situación judicial.

De acuerdo a la información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 8:00, cuando el individuo —identificado por sus iniciales G.A.M.— se acercó a la guardia de la dependencia. Allí indicó que había tomado conocimiento de que debía concurrir a la Oficina Judicial y buscaba precisiones sobre su situación procesal.

Ante la consulta, el personal verificó sus datos en el sistema SIFCOP. El registro arrojó que el hombre contaba con antecedentes vinculados a carpetas judiciales en trámite y un pedido de captura asociado a un expediente de ejecución.

Para confirmar la información, los efectivos se comunicaron con la Oficina Judicial y con el fiscal de turno. Ambas instancias ratificaron que la orden de captura y detención permanecía vigente desde el 13 de febrero de 2026, en el marco de la causa caratulada “M.G.As/Pedido de Captura”, dispuesta por el juez Jorge Odorisio.

Con esa confirmación, se resolvió su detención y alojamiento en la dependencia policial, a la espera de la audiencia correspondiente. El episodio generó particular atención debido a que fue el propio involucrado quien se presentó en la comisaría sin advertir la vigencia de la medida en su contra.

Una situación similar tuvo lugar el pasado sábado 2 de mayo, cuando un hombre de 46 años se presentó en la Seccional Quinta a averiguar una situación particular y quedó detenido porque la Justicia había emitido una orden de detención para con él.