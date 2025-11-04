Martes con cielo mayormente soleado en Comodoro

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera cielo algo nublado durante todo el día, sin probabilidad de precipitaciones.
Las temperaturas oscilarán entre los 10°C y los 15°C, con una mínima en la mañana y una máxima moderada por la tarde. El viento será leve a moderado, con velocidades entre 13 y 31 km/h, variando su dirección del este al sur y luego hacia el noreste por la noche. No se prevén ráfagas significativas.
Un día ideal para disfrutar del aire libre o realizar trámites sin preocuparse por el mal tiempo.