Viernes ventoso con máxima de 20°C

Este viernes en Comodoro Rivadavia se espera una jornada con condiciones estables y sin probabilidad de precipitaciones.

Según lo describe el Servicio Meteorológico Nacional, durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura de 13°C.

Por la tarde, el panorama se mantendrá mayormente nublado, alcanzando una máxima de 20°C.

Hacia la noche, el cielo volverá a estar parcialmente nublado, con una temperatura que descenderá nuevamente a 13°C.

El viento será protagonista durante todo el día, con intensidades sostenidas entre 32 y 41 km/h, predominando desde el Oeste, y con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h.