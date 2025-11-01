Sábado con máxima de 22 grados y ráfagas de 70 km/h

Para este sábado se espera una máxima de 22 grados y vientos del sudoeste con ráfagas intensas. El domingo continuará parcialmente nublado y algo más fresco, mientras que el lunes descenderá la temperatura y aumentará la nubosidad.

Para este sábado 1 de noviembre, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, sin probabilidades de precipitaciones. La temperatura máxima alcanzará los 22°C y la mínima rondará los 15°C. El viento soplará del sudoeste entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 78 km/h en horas de la tarde.

El domingo 2 de noviembre continuará con condiciones similares: cielo parcialmente nublado y sin lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C de mínima y 17°C de máxima, mientras que el viento se mantendrá del mismo sector, con velocidades entre 23 y 41 km/h y ráfagas cercanas a los 59 km/h.

Para el lunes 3 de noviembre, el panorama será algo más fresco y con un leve aumento de la nubosidad. Durante la madrugada y la mañana el cielo estará parcialmente nublado, pero hacia la tarde y la noche se tornará mayormente nublado, con una probabilidad de precipitaciones baja, de entre 0 y 10%. Las temperaturas se ubicarán entre 7°C y 17°C, con vientos del sudoeste y sur que rondarán los 23 a 31 km/h, acompañados de ráfagas de hasta 50 km/h.