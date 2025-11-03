Este lunes en Comodoro se espera una jornada con condiciones agradables

Por la tarde, se prevé cielo parcialmente nublado y un leve ascenso térmico, alcanzando los 17 grados. Hacia la noche, las condiciones se mantendrán similares con cielo algo nublado y temperaturas que volverán a descender a los 12 grados.
El viento será leve a moderado, con velocidades entre 13 y 22 kilómetros por hora. Soplará desde el sector sudoeste durante la mañana y la tarde, rotando hacia el este en horas de la noche.
No se esperan precipitaciones en ninguna franja del día. Ideal para actividades al aire libre o para comenzar la semana sin sobresaltos meteorológicos.