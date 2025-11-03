Durante la mañana el cielo estará algo nublado, con temperaturas rondando los 12 grados.

Este lunes en Comodoro se espera una jornada con condiciones agradables

Por la tarde, se prevé cielo parcialmente nublado y un leve ascenso térmico, alcanzando los 17 grados. Hacia la noche, las condiciones se mantendrán similares con cielo algo nublado y temperaturas que volverán a descender a los 12 grados.

El viento será leve a moderado, con velocidades entre 13 y 22 kilómetros por hora. Soplará desde el sector sudoeste durante la mañana y la tarde, rotando hacia el este en horas de la noche.

No se esperan precipitaciones en ninguna franja del día. Ideal para actividades al aire libre o para comenzar la semana sin sobresaltos meteorológicos.