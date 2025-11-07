Viernes con neblinas: leve suba de temperatura y viento en aumento

Este viernes 7 de noviembre se presenta con condiciones de estabilidad en Comodoro Rivadavia, aunque con predominio de neblinas matinales y cielo mayormente nublado durante toda la jornada.

Durante la mañana, la ciudad amanecerá con bancos de neblina y temperaturas suaves en torno a los 12 grados. Con el correr de las horas, el cielo continuará cubierto, pero sin lluvias, y se espera que la temperatura máxima alcance los 16 grados en horas de la tarde.

El viento soplará con baja intensidad por la mañana, entre 7 y 12 km/h, pero se intensificará hacia la tarde y noche con ráfagas que podrían alcanzar entre 50 y 59 km/h, predominando del sector noreste.

No se descartan mejoras parciales hacia el final del día. La probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, oscilando entre el 0 y el 10 por ciento.

El fin de semana comenzará con temperaturas similares y viento persistente.