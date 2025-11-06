El jueves 6 de noviembre, Comodoro Rivadavia tendrá una jornada inestable, con lluvias aisladas en distintos momentos del día y viento moderado a fuerte desde el este y sureste.

Jueves con lluvias aisladas y viento en Comodoro: cómo estará el tiempo

Durante la mañana y la tarde se esperan lloviznas intermitentes, con una probabilidad de precipitación entre el 10% y el 40%, mientras que hacia la noche el cielo se mantendrá mayormente nublado, pero sin lluvias previstas.

Las temperaturas serán frescas, con una máxima que apenas alcanzará los 12°C por la mañana y que bajará progresivamente hasta los 9°C hacia la noche.

El viento será protagonista, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h durante la tarde, provenientes del sector sureste. Por la noche, disminuirá en intensidad.