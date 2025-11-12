Miércoles con nubes y viento en Comodoro

La jornada del miércoles se presentará estable, sin probabilidades de lluvia, pero con abundante nubosidad y vientos persistentes del oeste que marcarán gran parte del día.

Durante la mañana, el cielo estará algo nublado, con una temperatura estimada en 15°C y vientos del oeste entre 32 y 41 km/h, sin chances de precipitaciones.

Por la tarde, la nubosidad aumentará y el cielo se tornará mayormente nublado. La temperatura llegará a los 22°C y el viento seguirá soplando del oeste, intensificándose hasta los 42–50 km/h.

Hacia la noche, el cielo continuará mayormente nublado, con una mínima de 19°C y vientos que volverán a ubicarse entre 32 y 41 km/h, siempre del oeste. No se prevén lluvias en ningún tramo de la jornada.