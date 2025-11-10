Cielo variable y probabilidades de lluvias: así estará el lunes en Comodoro

El comienzo de semana llegará con nubosidad parcial durante la mañana, pero hacia la tarde y la noche se incrementarán las chances de tormentas y lluvias aisladas. Se esperan ráfagas, especialmente en horas de la tarde.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con una temperatura de 20°C y vientos del norte entre 13 y 22 km/h, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. La probabilidad de precipitaciones será nula.

Hacia la tarde, el panorama se vuelve más inestable: se esperan tormentas aisladas y una probabilidad de lluvia del 10% al 40%. La temperatura ascenderá a 26°C, mientras que el viento del noroeste aumentará su intensidad a 32–41 km/h, con ráfagas de 60–69 km/h.

Para la noche, continuarán las condiciones inestables con lluvias aisladas y una probabilidad de precipitación que se mantiene entre 10% y 40%. La temperatura descenderá a 22°C, con vientos del noroeste entre 23 y 31 km/h.