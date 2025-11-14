Cortes programados de agua entre viernes y domingo

La SCPL recordó que este viernes se interrumpe el suministro en Zona Norte y el sábado en Zona Sur y Central.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) anunció que este viernes 14 de noviembre, desde las 18 horas y por un lapso de 24 horas, se interrumpirá el suministro de agua potable en Zona Norte. En tanto, mañana sábado 15 de noviembre, también desde las 18 horas y por 24 horas, el corte afectará a las Zonas Sur y Central. La medida tiene como objetivo recuperar las reservas del sistema Puesto La Mata.

Desde el Departamento de Saneamiento explicaron que los cortes programados se realizan en esta época del año debido al incremento en el consumo de agua. “El Sistema Acueductos no varía su caudal en ningún momento del año, salvo ante circunstancias extraordinarias como turbiedad en el lago o averías. Lo que sí varía es el nivel de nuestro consumo”, indicaron.

En este sentido, aclararon que durante el verano la demanda supera la capacidad operativa del sistema, lo que obliga a programar interrupciones para equilibrar las reservas. En invierno, por el contrario, la menor demanda permite sostener la provisión de manera normal.

Por último, la SCPL remarcó la importancia del uso responsable del recurso: “El uso responsable del agua no es una opción, es una necesidad. Cuidemos cada gota”.