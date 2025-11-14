El intendente Pablo Carrizo supervisó avances de obras

La municipalidad de Caleta Olivia continúa ejecutando un plan integral de mejoramiento urbano, con trabajos de pavimentación, bacheo, adoquinado y ampliaciones.

Este viernes, el intendente Pablo Carrizo recorrió los frentes de obra para supervisar los avances y dialogar con los equipos técnicos y operativos.

El jefe comunal destacó el compromiso del personal municipal, remarcando además que estas tareas se llevan adelante con mano de obra local, fondos propios y el aporte de materia prima de la propia comuna, lo que permite optimizar recursos y fortalecer la capacidad operativa.

Los trabajos incluyen la reparación de calzadas, apertura de nuevas cuadras pavimentadas, colocación de adoquines, relleno y nivelación, así como ampliaciones en sectores sensibles de la comunidad como la Oficina de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y el Centro de Atención Primaria de la Salud en el barrio Mar del Plata.

De esta manera, la municipalidad de Caleta Olivia reafirma así su compromiso con la obra pública sostenible, eficiente y realizada con recursos locales, consolidando un municipio más ordenado, accesible y preparado para seguir creciendo.

Fuente: Prensa Municipal