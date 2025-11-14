El Patagonico
Celebraron nuevo aniversario de la Policía de Santa Cruz

En la ciudad del Gorosito, la celebración del 141º aniversario de la creación de la Policía de Santa Cruz se realizó a mediodía de este viernes en el gimnasio de la unión vecinal del barrio Mirador.

La ceremonia fue encabezada por autoridades municipales, legislativas y policiales, representantes de diferentes instituciones y efectivos de diversas reparticiones de la fuerza de seguridad provincial, acompañados por familiares.

Se inició con una formación de abanderados y la entonación del Himno Nacional, tras lo cual se efectuó un minuto de silencio en memoria del personal fallecido, para luego escucharse un discurso alusivo a la fecha y hacerse entrega de presentes recordatorios al personal destacado en actos de servicio.

En este contexto, Andrea Bayón, secretaria de Estrategia y Gestión Operativa del municipio, resaltó la labor de todas las reparticiones policiales, incluyendo a su División de Bomberos.

“Estamos orgullosos de contar con todo este equipo para la ciudad y también quiero poner en valor el Paseo de la Seguridad donde se muestra todo el trabajo de las distintas áreas y su oferta académica”, subrayó.

Por su parte, el comisario mayor José Britos, a cargo de la Dirección Zona Norte, manifestó que esta fecha se vive con mucha emotividad porque también se reconocen actos heroicos en el cumplimiento del deber.

“Nuestra institución continúa creciendo y todos los años tenemos ingresos gracias a las ofertas académicas que poseemos tanto en la Escuela de Cadetes como en la de Suboficiales y Agentes. Gracias a ello y la colaboración del Municipio continuamos trabajando para que la comunidad se sienta más segura en todos los aspectos”, puntualizò.

