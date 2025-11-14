Celebraron nuevo aniversario de la Policía de Santa Cruz

En la ciudad del Gorosito, la celebración del 141º aniversario de la creación de la Policía de Santa Cruz se realizó a mediodía de este viernes en el gimnasio de la unión vecinal del barrio Mirador.

La ceremonia fue encabezada por autoridades municipales, legislativas y policiales, representantes de diferentes instituciones y efectivos de diversas reparticiones de la fuerza de seguridad provincial, acompañados por familiares.

Se inició con una formación de abanderados y la entonación del Himno Nacional, tras lo cual se efectuó un minuto de silencio en memoria del personal fallecido, para luego escucharse un discurso alusivo a la fecha y hacerse entrega de presentes recordatorios al personal destacado en actos de servicio.

En este contexto, Andrea Bayón, secretaria de Estrategia y Gestión Operativa del municipio, resaltó la labor de todas las reparticiones policiales, incluyendo a su División de Bomberos.

“Estamos orgullosos de contar con todo este equipo para la ciudad y también quiero poner en valor el Paseo de la Seguridad donde se muestra todo el trabajo de las distintas áreas y su oferta académica”, subrayó.

Por su parte, el comisario mayor José Britos, a cargo de la Dirección Zona Norte, manifestó que esta fecha se vive con mucha emotividad porque también se reconocen actos heroicos en el cumplimiento del deber.

“Nuestra institución continúa creciendo y todos los años tenemos ingresos gracias a las ofertas académicas que poseemos tanto en la Escuela de Cadetes como en la de Suboficiales y Agentes. Gracias a ello y la colaboración del Municipio continuamos trabajando para que la comunidad se sienta más segura en todos los aspectos”, puntualizò.