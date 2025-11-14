Escaso acatamiento tuvo el paro del gremio de municipales

El SOEMCO reclama el inmediato pago de un 15 % de incremento salarial, argumentando que el mismo fue acordado en actas con el Ejecutivo y se viene acumulando desde el mes de agosto.

Ese fue uno de los motivos por los que el gremio lanzó este viernes un paro de actividades e 24 horas sin asistencia a los sectores laborales y reiteró que la medida de fuerza se reanudará el lunes, esta vez por 48 horas.

Sin embargo, en la primera jornada el acatamiento fue muy bajo e incluso ello quedó en evidencia en la manifestación que se realizó poco después del mediodía frente al edificio central de la comuna de Caleta Olivia, con la presencia de menos de un centenar de afiliados.

En tanto, voceros del Ejecutivo aseguraron que el 90 % del personal trabajó de manera normal y aclararon que lo que se firmó hace tres meses fue un acta intención pero nunca hubo un compromiso formal de conceder un incremento salarial dado que no estaban dadas las circunstancias económicas, como tampoco lo están ahora.

Durante la concentración, con la presencia del secretario general del SOEMCO, Julián Carrizo, se dio lectura a un documento que posteriormente se hizo llegar a las autoridades municipales a través de mesa de entradas.

A través de mismo, el gremio destaca entre otras cosas que “hemos sostenido el diálogo institucional, privilegiado la vía administrativa y la negociación colectiva, demostrando una vez más que los trabajadores municipales somos parte de la solución y no del problema”, añadiendo que pese a ello el Ejecutivo no cumplió con los compromisos firmados.

Vale señalar que de manera coincidente hubo otra protesta de trabajadores de la Fundación Santa Cruz Sustentable, aunque los mismos se mantuvieron separados de los municipales.

Además, los primeros habían previamente quemado un neumático a menos de un metro de la puerta de acceso al edificio comunal, lo que hizo que el intenso calor de las llamas provocaran la figura de dos vidrios.