Terminó en un desagüe al querer esquivar un pozo

El automovilista resultó ileso. El despiste se produjo en el ingreso al barrio Malvinas, en la zona sur de Comodoro Rivadavia.

Alrededor de las 9.45 de este sábado, personal policial de la Comisaría Sexta intervino en un despiste vehicular ocurrido en las inmediaciones del Puente Gauchito Gil, en el barrio Malvinas Argentinas.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales se entrevistaron con el conductor, un hombre de 30 años. Este les relató que el despiste se produjo cuando intentó evitar un pozo en la calzada.

Según su testimonio, al realizar la maniobra perdió el control del vehículo, lo que provocó que cayera dentro del conducto cloacal.

Se constató que el conductor no presentaba lesiones. Exhibió la totalidad de la documentación requerida, destacando que el vehículo posee un seguro contra todo riesgo. Se solicitó la asistencia de la grúa correspondiente para retirar el rodado del lugar.