Ezeiza: explosión e incendio afecta a varias plantas

Ocurrió durante la noche del viernes en el Polígono Spegazzini, a metros de la Autopista Cañuelas-Ezeiza; más de 20 dotaciones de bomberos trabajan para contener las llamas.

Una explosión en un parque industrial ubicado en Carlos Spegazzini, Ezeiza, generó este viernes por la noche una onda expansiva muy amplia y un importante incendio que alertó a los vecinos de la ciudad bonaerense, quienes escucharon un fuerte estruendo. Más de 20 dotaciones de bomberos trabajaban esta madrugada en el lugar, mientras que al menos cinco plantas fueron dañadas por el fuego. Por el momento se registraron al menos 24 heridos, de los cuales ocho debieron ser trasladados a hospitales. Pasadas las 8 de este sábado, fuentes sanitarias de la Provincia informaron que todos habían sido dados de alta.

Fuentes de Ezeiza aclararon que el incendio se originó pasadas las 21 en un sector industrial conocido como el Polígono de Spegazzini, donde funcionan petroquímicas en un predio abierto y sin perímetros. El lugar está ubicado del otro lado de la Autopista Ezeiza–Cañuelas, frente al Polo Industrial —un complejo cerrado que depende de Alberdi Desarrollos, la empresa fundada por Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA)—. “El incendio es en el Polígono, no en el Polo. Uno es abierto y el otro cerrado; están separados por la autopista, las colectoras y varios metros de distancia”, remarcaron a La Nación fuentes industriales de la zona.

“Es muy grande y sabemos que alcanzó varias plantas. La onda expansiva llegó hasta la casa del intendente —a un kilómetro— y provocó estallidos de vidrios y desprendimientos en viviendas de la zona. Varios vecinos debieron recibir atención por heridas leves”, ampliaron fuentes locales.

En medio de la confusión inicial tras la explosión, surgió otra preocupación: el riesgo para la Planta Térmica Albanesi, ubicada a unos 150 metros del Polo Industrial. “Albanesi es una generadora de energía con hidrocarburos. Si se incendiaba, podía ocurrir un desastre monumental”, indicaron fuentes cercanas al municipio. Sin embargo, aclararon que “la planta está protegida y fuera de peligro”. Tras escuchar la explosión, el personal activó de inmediato los protocolos de seguridad y evacuación, según describieron.

El sábado por la mañana, más de nueve horas después del incidente, desde Ezeiza afirmaron que las empresas afectadas fueron Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y una distribuidora Salón. Y que los bomberos estaban abocados especialmente a proteger del fuego a la empresa Flamia, que almacena productos inflamables. Por el momento no existen hipótesis firmes sobre el origen del incendio.