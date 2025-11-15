Intentaron linchar a un automovilista tras un choque

El hecho ocurrió anoche en el Barrio INTA de Trelew, donde un motociclista sufrió una grave fractura tras un choque frontal.

Un violento episodio se registró este viernes por la noche en el barrio INTA de Trelew, luego de un choque frontal entre un automóvil y una motocicleta que dejó como saldo un motociclista con una fractura expuesta en la pierna izquierda. El siniestro fue advertido por el personal de la Subcomisaría INTA, que escuchó el fuerte impacto y acudió de inmediato al lugar.

Según fuentes policiales, ambos vehículos circulaban por la calle Daleoso en sentido opuesto cuando se produjo la colisión que expulsó al motociclista hacia la cinta asfáltica, provocándole lesiones de gravedad. Minutos después del accidente, un grupo de vecinos salió a la calle y comenzó a increpar al conductor del automóvil, intentando agredirlo. Para evitar el linchamiento, los efectivos decidieron trasladarlo a pie hasta la subcomisaría, donde quedó resguardado.

Sin embargo, la situación se agravó cuando los vecinos se congregaron frente al destacamento y comenzaron a arrojar piedras, exigiendo que el conductor saliera para ser atacado. Mientras los policías intentaban calmar los ánimos, varios móviles que llegaron en apoyo también fueron recibidos con agresiones.

UN GIRO INESPERADO

Dentro de la dependencia, el episodio tomó un giro inesperado: el propio conductor del vehículo, que estaba bajo custodia, atacó por la espalda al policía de guardia, tomándolo del cuello e intentando arrebatarle el arma reglamentaria mientras amenazaba con “matar a todos”. En medio del forcejeo, el agresor causó daños en un vidrio y en una pared de durlock hasta que finalmente fue reducido y esposado.

Ante la escalada de violencia en el exterior, la Policía utilizó escopetas con cartuchería antitumulto para dispersar a los vecinos y restablecer el orden. Una vez controlada la situación, personal de Criminalística realizó las pericias en el lugar del choque y documentó los daños ocasionados en la subcomisaría.

El conductor fue trasladado al hospital para certificar sus lesiones, aunque se negó a realizar el test de alcoholemia. Posteriormente, quedó alojado en la Comisaría Distrito Primera a la espera de la audiencia de control de detención. Ambos vehículos fueron secuestrados judicialmente.