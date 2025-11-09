Golpe al narcotráfico y al contrabando: tres detenidos y secuestro millonario

La División Drogas Peligrosas realizó tres allanamientos simultáneos que permitieron desarticular una banda dedicada a la venta de estupefacientes y mercadería ilegal. Incautaron vapers, cocaína, cannabis, un arma de fuego y un vehículo. El valor estimado de lo secuestrado supera los $80 millones.

En un amplio operativo realizado en distintos puntos de Trelew, la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales llevó adelante tres allanamientos simultáneos que finalizaron con la desarticulación de una banda dedicada al narcotráfico y al contrabando. Las medidas fueron coordinadas con el GEOP y con personal de la División Aduana de Puerto Madryn, dada la presencia de mercadería prohibida y delitos vinculados al Código Aduanero.

Durante los procedimientos, las autoridades imputaron a tres personas y secuestraron un arma de fuego con municiones, plantas de cannabis, dosis de cocaína, balanzas de precisión, teléfonos celulares y un vehículo que quedó bajo embargo preventivo. Uno de los aspectos más relevantes del operativo fue la detección de un importante cargamento de contrabando: 120 vapers, 600 envases con sustancias tóxicas y 1.100 repuestos, todos ellos productos cuya venta está prohibida por la ANMAT.

720

De acuerdo con las estimaciones del personal de ARCA, que participó en el operativo, el valor total de los elementos incautados asciende a unos 80 millones de pesos.

La investigación se inició tras una denuncia anónima que alertaba sobre la venta de drogas en una vivienda de un barrio de la ciudad. A partir de esa alerta, la División Drogas Peligrosas llevó adelante tareas de vigilancia y análisis que permitieron confirmar la existencia de una estructura criminal más compleja. En otro sector de la ciudad se detectó un centro de almacenamiento de mercadería ilegal, mientras que un tercer punto funcionaba como fachada comercial para la venta de dispositivos de vapeo y resinas prohibidas.

El operativo estuvo a cargo del comisario Mario Pedrozo y el subcomisario Javier Solorza, bajo la supervisión del jefe y segundo jefe del Área Drogas Peligrosas y Leyes Especiales. La investigación judicial —iniciada por infracción a la Ley de Estupefacientes N.º 23.737 y al Código Aduanero— fue dirigida por los fiscales Gélvez y Vega de la Sede Fiscal Descentralizada, y autorizada por el juez penal federal de garantías de la capital provincial.