Trelew define a los campeones del automovilismo chubutense

Este viernes se inician los ensayos de última fecha de la temporada donde quedarán definidos los mejores del TC Austral, TC Patagónico, TP Gol 1.6, TP 1.100cc y Renault 12.

El autódromo Mar y Valle de Trelew se convertirá el fin de semana en el escenario del Gran Premio Coronación, que corresponde a la 10ª y última fecha del campeonato provincial de automovilismo.

La competencia, que organiza la Asociación Mar y Valle, tendrá la fiscalización de la Federación Chubutense de Automovilismo.

Este viernes desde las 13 se pondrán en marcha los entrenamientos -tres en total-, y la primera que saldrá a ensayar será los Renault 12. Luego el turno le tocará al TC Austral, después TP 1.100cc, a continuación el TC Patagónico y por último el TP Gol 1.6.

En ese contexto, el fin de semana quedarán definidos los campeones de las cinco categorías de pista. A esta última fecha, el rawsense Axel Oliver (TC Patagónico) llega como líder con 265 puntos, donde los otros dos pilotos candidatos a la corona son el comodorense Emiliano López (255) y el madrynense Marcos Laudonio (249).

En el TC Austral, el puntero es Miguel Otero (250), teniendo a Sergio Larreguy (223) como escolta y con el sueño firme de retener el título. Luego está Javier Hernández (185), aunque ya no le alcanza para pelear por el “1” de la temporada.

Mientras tanto, en el Turismo Pista 1.100cc, Martín Jones llega como líder con 202 puntos, seguido de Juan Cruz Centeno (172), y Mariano Ayup (170), mientras que cuarto se ubica Franco Vallejos (166).

Además, en el TP Gol 1.6, Pablo Pires (263) lidera el campeonato y buscará retenerlo, aunque su escolta Renzo Blotta (238) intentará darle pelea hasta el final. Tercer marcha Agustín Montecino (178), aunque ya sin chances por el título.

Y en los Renault 12, Federico Turrez (210) llega como líder y buscando repetir la corona, seguido de René Ludden (204), Marcos Panquilto (192) y Abel Panquilto (183), todos con chances.

CAMPEONATOS (corridas nueve fechas)

TC Patagónico: 1) Axel Oliver 265 puntos, 2) Emiliano

López 255, 3) Marcos Laudonio 249, 4) Tomás Oliver 145,

5) Daniel Laudonio 138, 6) Amílcar Oliver 129, 7) Julio Sosa 91, 8) Sebastián Gatica 91, 9) Julio Bona 86, 10) Cristian Trupiano 79.

TC Austral: 1) Miguel Otero 250 puntos, 2) Sergio Larreguy 223, 3) Javier Hernández 185, 4) Marcelo Pérez 155, 5) Emanuel García 149, 6) Javier Figueroa 141, 7) Marcelo Otero 141, 8) Máximo Arias 113, 9) Luis Méndez 88, 10) Gustavo González 86.

TP 1.100cc: 1) Martín Jones 202 puntos, 2) Juan Cruz Centeno 172, 3) Mariano Ayup 170, 4) Franco Vallejos 166, 5) Santiago Acevedo 145, 6) Santiago Villar 144, 7) Leonardo Carrión 141, 8) Luciano Matazmala 136, 9) Benjamín Carrizo 135, 10) Roberto Marzoli 104.

TP Gol 1.6: 1) Pablo Pires 263 puntos, 2) Renzo Blotta 238, 3) Agustín Montecino 178, 4) Arian Gómez 169, 5) Santiago Gamba 152, 6) Daniel Miranda 129, 7) Carlos De Rossi 113, 8) Sebastián Carballo 103, 9) Federico Fracaro 91, 10) Martín Pachmann 89.

Renault 12: 1) Federico Turrez 210 puntos, 2) René Ludden 204, 3) Marcos Panquilto 192, 4) Abel Panquilto 183, 5) Javier Casas 152, 6) Gianfranco Mesiti 139, 7) Cristian Marsicano 138, 8) Enzo Fueyo 124, 9) Juan Campano 122, 10) Emanuel Correa 122.