Un violento episodio familiar terminó este martes a la madrugada con un detenido en el barrio Amaya de Trelew.

Joven quedó detenido tras atacar a su madre e intentar ingresar por la fuerza a la vivienda

Personal de la Subcomisaría del barrio Inta intervino cerca de las 3 de la mañana en una vivienda de calle Río Negro al 3000, luego de recibir un aviso por disturbios.

Al llegar, los efectivos encontraron en el patio trasero a R.A.D., de 26 años, quien había intentado ingresar por la fuerza a la casa de su madre, provocando daños en una ventana. La mujer relató que su hijo actuó de manera agresiva y que temió por su integridad.

El joven, que ya había sido demorado en otras oportunidades por infracciones al Código de Convivencia, fue detenido en el lugar y trasladado a la Comisaría Primera, donde permanecerá alojado hasta la audiencia de control de detención.

La víctima fue acompañada a la Comisaría de la Mujer para continuar con las actuaciones correspondientes y recibir asistencia.