Buscando a la mujer desaparecida en un cámping encontraron un cuerpo enterrado

Nadie sabía nada de ella desde domingo. Horas atrás se había encontrado la carpa de ella y su pareja con manchas de sangre.

Este martes al mediodía, personal policial de Necochea encontró una carpa y una bolsa con manchas de sangre en inmediaciones del Parador South 38, a 3 mil metros del camping donde vieron por última vez a Débora Bulacio.

En los últimos minutos, a raíz de un rastrillaje encontraron enterrado el cuerpo de una mujer en un lago, cercano al sector donde habría estado la mujer desaparecida. El novio de Débora fue detenido por ser sospechoso de femicidio.

Un periodista de TN confirmó que el cuerpo presenta "heridas propias de un ataque que lleva al patrón de violencia de género, porque tiene heridas de un enfrentamiento a corta distancia y en un lugar cerrado".

La búsqueda de Bulacio había comenzado este martes con un rastrillaje por las playas de los alrededores, en donde apareció una carpa que utilizaba la pareja. La misma tenía además manchas de sangre y olor a putrefacción.

El cuerpo "fue hallado en la zona lindera a la laguna sobre la arena enterrada", precisaron las fuentes del caso a Infobae. La autopsia, que se realizará en las próximas horas, será clave para determinar las circunstancias de la muerte y el tiempo transcurrido desde el hecho.

Según revelaron, su pareja identificado como Ángel Gutiérrez, el día de la desaparición de Débora había regresado al camping alrededor de las 4 de la mañana sin ella y no respondió sobre donde estaba. Por el momento, se negó a declarar y permanece bajo custodia.

El caso para investigar el femicidio de la mujer de 38 años de edad lo lleva adelante el fiscal Walter Pierretégui, de la UFI de Género de Necochea, y la jueza de Garantías Aida Ihuez.