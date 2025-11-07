Buscan a los hermanos Mateo y Melany

Mateo y Melany Velásquez se ausentaron de su hogar en barrio San Martín este jueves cerca de las 23.

La División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia solicita colaboración para localizar a los hermanos Mateo Velásquez (14 años) y Melany Velásquez (13 años), quienes se ausentaron de su domicilio en el barrio San Martín durante la jornada del jueves 6 de noviembre cerca de las 23 horas y aún no regresaron.

Mateo es de contextura delgada, pesa unos 45 kilos, mide aproximadamente 1,65 metros, tiene tez blanca, ojos marrones claros y cabello negro con rulos largos. Melany también es de contextura delgada, de similar estatura y peso, tez blanca, ojos marrones oscuros y cabello negro, lacio y largo hasta los hombros.

No se cuenta con información sobre la vestimenta que llevaban al momento de su desaparición.

Ante cualquier dato que pueda ayudar a encontrarlos, se solicita comunicarse de inmediato con la División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia al teléfono 0297-4082600, con la comisaría más cercana o llamando al 101.