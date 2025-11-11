El ex jefe de gabinete no presentó la renuncia al directorio. Catalán también pide que le den una silla.

Francos se quedó en YPF con un sueldo de 70 millones

Guillermo Francos se quedó en el directorio de YPF tras renunciar a la jefatura de gabinete y en la empresa no saben si sigue cobrando el sueldo de 70 millones de pesos por mes.

Diez días después de irse del gobierno, el ex integrante de la Corporación América no renunció al directorio al que llegó cuando reemplazó a Nicolás Posse a principios de 2024.

Los directores clase A de la petrolera, como es el caso del jefe de gabinete, cobran un piso de 70 millones. Consultados por LPO, en YPF no supieron decir si Francos estaba percibiendo un sueldo.

"Soy miembro del Directorio de YPF, pero no con honorarios; renuncié expresamente a cobrarlos", dijo Francos el mes pasado luego de que la diputada Marcela Pagano dijera que cobraba 180 mil dólares por mes de la petrolera.

Otro de los directores de YPF es José Rolandi, vicejefe ejecutivo de gabinete que ya sobrevivió a las gestiones de Posse y Francos y ahora intenta continuar como funcionario con la llegada de Manuel Adorni a jefatura.

Como reveló LPO, Lisandro Catalán, el ex ministro del Interior, también pidió que lo dejen entrar al directorio de YPF.