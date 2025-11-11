Adorni mueve fichas: agenda con ministros y "mini-gabinetes"

El flamante jefe de Gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni, arrancó su primera semana con una ofensiva política hacia adentro: alineamiento con ministros, revisión de pasivos de cada cartera y una ronda de reuniones ampliadas para ordenar coordinación y comunicación.

Este lunes Adorni visitó Capital Humano y se reunió con la ministra Sandra Pettovello; en la agenda inmediata figura un encuentro con la titular de Seguridad, Patricia Bullrich. La semana pasada ya mantuvo reuniones de trabajo con Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Mario Lugones (Salud), con foco en “poner en orden las deudas y prioridades de cada área”, según indicaron fuentes oficiales.

El funcionario prepara además una convocatoria ampliada —en paralelo a las reuniones de Gabinete que encabeza Milei— para que cada ministerio exponga su estado de situación, presente equipos y enumere problemas críticos.

En la Casa Rosada admiten que busca cerrar brechas de comunicación internas que generaron roces entre áreas y que, según el diagnóstico oficial, se potenciaron por la baja intervención de la jefatura saliente de Guillermo Francos.

Tras la primera ronda con los titulares de las carteras, Adorni planea repetir estos encuentros cada 10 días, con el objetivo de dar seguimiento a compromisos, acelerar decisiones y reforzar los vínculos entre las nueve áreas del Ejecutivo.