Luque en Trelew: "dejemos de lado las cuestiones personales"

El diputado nacional electo habló de cuestiones provinciales y de las reformas que propone Milei y que él deberá votar cuando asuma.

Acompañado por Lorena Elisaincin y Alejandra Duhalde –compañeras de la lista de Unidos Podemos- y los diputados provinciales de su espacio, Juan Pablo Luque brindó una conferencia en Trelew, a donde viajó para agradecer a las candidatas de su lista y todos los que trabajaron e hicieron una gran campaña para lograr el objetivo de conservar la banca del peronismo en el Congreso de la Nación.

En ese marco, agradeció también “a los trelewenses, a cada uno de los que nos acompañaron con su voto y a los que no también porque los vamos a representar a todos en el Congreso”.

A continuación, se refirió a los proyectos más importantes en los que va a trabajar para beneficio de Chubut: “Vamos a buscar insistir con los proyectos de incentivo a las cuencas maduras en una situación tan crítica que está viviendo la provincia a nivel laboral. Es el momento de instar a todos los legisladores para tratar este proyecto y la renovación de la Ley de Energías Renovables porque tenemos los mejores recursos del país pero no se invierte en distribución y quedamos afuera”, criticó.

“Si no peleamos las obras necesarias para el desarrollo productivo, definitivamente esta provincia seguirá perdiendo posibilidades. Lo que pasa con el recurso pesquero es lo mismo: mientras sigamos teniendo solo una mirada extractivista no vamos a poder seguir creciendo. Queremos armar una mesa productiva entre todos porque es lo que la gente nos plantea”, advirtió.

Respecto del tema pesquero, fue consultado por la situación del gobierno provincial con la empresa Red Chamber: “La provincia calificó a Red Chamber como una incumplidora serial, pero este fin de semana parecía que se le iban a otorgar dos nuevos permisos de pesca. Tengo entendido que retiraron el proyecto y me parece importante que se haya tomado esa decisión”, sostuvo.

Respecto al conflicto y la situación pesquera, expuso que “hay que preguntarle al gobernador y al secretario de Pesca cuál va a ser la estrategia respecto a la empresa porque pasaron de sacarle todo a Red Chamber a abrirle las puertas nuevamente. No nos olvidemos que hay cientos de trabajadores detrás”.

REFORMA LABORAL Y PREVISIONAL

Además de los temas ya expuestos en relación al empleo y el desarrollo productivo de Chubut, Luque reconoció que se tratarán dos temas muy importantes en el Congreso apenas asuma. “Tanto la Reforma Laboral como la Reforma Previsional son temas fundamentales para analizar y pelear en el Congreso. Tenemos que buscar un equilibrio que genere empleo y es cierto que hay que modernizar ciertas leyes porque en menos de 20 años la tecnología se apropió de nuestras vidas, pero definitivamente nunca acompañaremos cuestiones que vayan contra los trabajadores y mucho menos aumentar la edad jubilatoria”, aclaró.

Por último, sostuvo que “la provincia tiene una bomba financiera muy grande. Nosotros queremos ayudar pero para eso hay que reconocer la enfermedad. La Legislatura tuvo que aprobar un endeudamiento por 650 millones de dólares y no creo que endeudando la provincia sea la manera para salir adelante porque ya lo vivimos”.