L-Gante atacó a Javier Milei y aseguró que tiene planeado ser presidente

L-Gante volvió a demostrar que no le teme a ningún tema, ni siquiera a la política. Invitado a Almorzando con Juana (El Trece), el cantante protagonizó uno de los momentos más comentados del fin de semana al lanzar una frase que descolocó a los invitados y generó una ola de reacciones en redes sociales.

Mientras compartía mesa con Juana Viale y la diputada libertaria Virginia Gallardo, el referente de la Cumbia 420 habló de sus proyectos a futuro y sorprendió con una confesión que mezcló ironía y ambición: “Me gustaría ser presidente”, dijo con una sonrisa que dejó a todos expectantes.

La reacción no tardó en llegar. Entre risas, Gallardo respondió al instante: “¡Va por vos, Milei!”, en alusión al actual mandatario. Pero L-Gante, lejos de quedarse con la broma, devolvió con una frase que rápidamente se convirtió en tendencia: “Mientras no necesite robar, golazo”, lanzó, provocando carcajadas en el estudio y comentarios de todo tipo en redes.

El comentario, a medio camino entre el humor y la crítica, fue interpretado por muchos como un palito directo a Javier Milei, mientras otros lo tomaron como una expresión de desencanto con la política tradicional. En cuestión de minutos, su nombre se volvió tendencia y las plataformas se llenaron de opiniones cruzadas: algunos celebraron su sinceridad y otros lo cuestionaron por “hablar sin filtro”.

Acostumbrado a decir lo que piensa, L-Gante volvió a demostrar que su discurso conecta con una parte del público que valora su autenticidad. En los últimos meses, el cantante mostró una faceta más reflexiva, combinando sus proyectos musicales con mensajes sociales sobre la realidad del país.

Su paso por el programa también dejó momentos más distendidos, donde habló de su hija Jamaica y de su presente artístico. Sin embargo, la frase sobre su hipotética presidencia fue la que terminó dominando la conversación digital y encendiendo el debate político en clave popular.

Entre bromas, ironías y verdades incómodas, L-Gante volvió a ocupar el centro de la escena. Y aunque su comentario fue dicho entre risas, lo cierto es que dejó flotando una idea que generó curiosidad: ¿se imagina el público argentino votando al creador de la Cumbia 420?.