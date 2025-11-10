Encontraron asesinada a una chica de 18 años en un descampado

Un hombre que salió a caminar fue quien halló el cuerpo. La policía analiza dos escalofriantes hipótesis y se conocieron detalles sobre cómo fue asesinada.

Gran conmoción se vive en las últimas horas con el hallazgo del cuerpo de una joven de 18 años, en una zona descampada próxima a la Ruta Nacional 157. Por el momento un hombre fue detenido por ser el principal sospechoso del crimen y hay otros dos posibles involucrados.

Emilse Barrera era oriunda de la ciudad de Frías, Santiago del Estero. Su cadáver fue encontrado por un hombre de 63 años que pasaba por el lugar y dio aviso inmediato a las autoridades policiales. Según precisaron fuentes policiales, presentaba un fuerte golpe en la cara y rastros de sangre.

Al conocerse este hallazgo, la fiscal Natalia Simoes dispuso una serie de medidas urgentes para determinar si la muerte fue accidental o producto de un hecho criminal. Entre ellas, ordenó preservar la escena y realizar una autopsia para determinar si la muerte fue accidental o producto de un hecho criminal.

Qué se sabe sobre el único detenido por el femicidio

Por el momento no se descarta ninguna hipótesis. La fiscalía trabaja con estricta reserva, a la espera del resultado de la autopsia que permitirá conocer la causa y la hora de muerte de la joven.

Pero en las últimas horas la causa dio un giro y terminó con un principal sospechoso detenido, identificado como Eduardo Pallares. Según consignó el diario El Liberal, el hombre reconoció haber pactado un encuentro con la víctima y admitió haber estado con ella. En su declaración, habría manifestado que "se le fue la mano".

El equipo a cargo de la investigación por este crimen se encuentra analizando cámaras de seguridad y comunicaciones telefónicas para reconstruir los movimientos previos de Emilse.

Otra línea investigativa apunta a Dolores Estefanía del Carmen, quien fue señalada como la persona que le conseguía clientes a la víctima para presuntos encuentros sexuales. Su rol está siendo analizado por la fiscalía. Asimismo, aparece vinculado otro hombre, vecino del barrio Banda Verde y propietario de la casa donde la joven de 18 años habría sido vista por última vez.

Por el momento, la Justicia busca reconstruir con precisión las últimas horas de la joven y establecer las responsabilidades en un caso que mantiene en vilo a toda la comunidad.