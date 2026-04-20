Un estremecedor caso sacude a Claypole, donde un niño de 12 años encontró el cuerpo de su madre enterrado en el patio de una vivienda. La Justicia investiga el hecho como un presunto femicidio y mantiene la búsqueda de la pareja de la mujer, señalado como principal sospechoso.

Un nene halló enterrado el cuerpo de su madre y buscan a la pareja

El hallazgo se produjo el sábado 18 de abril, luego de un llamado al 911 que alertó sobre la posible presencia de restos humanos en una casa de la zona. Al arribar al lugar, efectivos policiales se entrevistaron con una tía del menor, quien relató que el chico había comenzado a cavar en el fondo del terreno y descubrió un brazo.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, el niño reconoció un tatuaje de su madre, una mujer de 35 años, a quien no veía desde hacía más de dos semanas.

Según su testimonio, el pasado 2 de abril había ido a visitarla, pero fue recibido por la actual pareja de la víctima, un hombre de 30 años, quien le dijo que la mujer había viajado a la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, algo le llamó la atención: en el fondo de la vivienda había tierra recientemente removida.

Al día siguiente volvió a insistir y, según declaró, el sospechoso le repitió que su madre no estaba y le lanzó una frase alarmante: “No la vas a volver a ver más”.

Con esa sospecha latente, el menor regresó días después y se dirigió directamente al sector donde había visto la tierra alterada. Allí comenzó a excavar por su cuenta hasta encontrar parte del cuerpo.

En medio de la conmoción, avisó de inmediato a su tía, quien dio intervención a la Policía.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Bonaerense, personal de investigaciones y peritos de Policía Científica.

Tras la excavación, fue extraído el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición. Según trascendió, el cadáver tenía un trapo en la boca, dato que refuerza la hipótesis de una muerte violenta.

La causa quedó en manos de la Justicia de Lomas de Zamora, que ordenó la autopsia para determinar causa de muerte, data del fallecimiento y confirmar oficialmente la identidad.

En paralelo, continúa el operativo para localizar al sospechoso, quien permanece prófugo.

El caso generó profunda conmoción por la crudeza del hallazgo y por el rol decisivo del niño, cuya insistencia permitió descubrir el crimen.