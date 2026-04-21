La Policía detuvo este lunes a Brian Leandro Lesta, señalado como principal sospechoso del crimen de Gisela Alejandra Ruocco, la mujer de 35 años cuyo cuerpo fue hallado enterrado en el patio de una vivienda en Claypole.

Detuvieron al hombre buscado por enterrar a su pareja en el patio

El arresto se concretó en la esquina de Juncal y Balbín, en Merlo, luego de que un vecino lo reconociera por las imágenes difundidas en medios de comunicación y alertara a las autoridades.

Según trascendió, efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar y lograron reducirlo sin que opusiera resistencia.

Lesta era buscado por la Justicia desde el 18 de abril, fecha en la que se descubrió el cuerpo de la víctima.

El caso conmocionó a la comunidad luego de que el hijo menor de Ruocco encontrara restos humanos enterrados mientras excavaba en el patio de la propiedad ubicada sobre calle Nardo al 5800.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, el niño sospechaba que algo había ocurrido y decidió remover tierra con ayuda de un vecino. Primero hallaron una tela y luego apareció un brazo, momento en el que el menor reconoció a su madre y salió desesperado a pedir ayuda.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°17 de Lomas de Zamora, que ordenó la detención urgente del acusado y su traslado para ser indagado.

En la vivienda trabajaron peritos de Policía Científica, personal médico y bomberos, quienes extrajeron el cuerpo y lo enviaron a la morgue judicial para la autopsia correspondiente.

La causa fue caratulada como homicidio agravado, mientras los investigadores intentan reconstruir con precisión cómo ocurrió el crimen y cuándo fue cometido.

El caso generó fuerte impacto por la violencia del hecho y por la intervención decisiva del hijo de la víctima, cuya sospecha permitió descubrir el femicidio y avanzar en la captura del acusado.