Dos detenidos tras robar una camioneta y un comercio en pleno centro

El Centro de Monitoreo detectó a los sospechosos cuando robaban elementos de una Ford Ranger. Fueron interceptados a pocas cuadras y se comprobó que horas antes habían sustraído mercadería de un local comercial.

Este lunes, alrededor de las 12, el Centro de Monitoreo Urbano alertó a la Policía sobre la presencia de dos hombres robando elementos de una camioneta Ford Ranger estacionada en la parte trasera de la estación de servicio “Rodrigo”.

Ante el aviso, efectivos policiales desplegaron un operativo inmediato y lograron interceptar a los sospechosos sobre la intersección de avenida Rivadavia y Pellegrini. Los individuos tenían en su poder los elementos sustraídos, entre ellos un inflador negro y un bracero, por lo que fueron detenidos y trasladados a la comisaría correspondiente. Permanecerán alojados allí hasta la audiencia de control de detención.

Durante la revisión de sus pertenencias, los agentes constataron que ambos habían participado de otro hecho delictivo horas antes. Las cámaras de seguridad del local “Drastor”, ubicado en Rivadavia 319, registraron a los mismos sujetos sustrayendo mercadería.

En poder de uno de los aprehendidos se hallaron productos pertenecientes al comercio, valuados en unos $60.000. Los elementos recuperados fueron restituidos a sus propietarios.