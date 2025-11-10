Ocurrió este lunes en una distribuidora ubicada en Parque Patricios, CABA. La huida de los sospechosos fue captada por las cámaras de seguridad.

Entró a su empresa, se dio cuenta de que le habían robado, se descompensó y murió

Un hombre de entre 65 y 70 años murió este lunes luego de ingresar a su empresa en el barrio porteño de Parque Patricios y percatarse de que había sido víctima de un robo. En ese contexto, el propietario se descompensó y murió en el lugar. Ahora, personal de la Policía de la Ciudad trabaja para identificar a los sospechosos que fueron registrados por las cámaras de seguridad instaladas en el interior y exterior de la propiedad.

Fuentes policiales consultadas por Infobae señalaron que el hecho tuvo lugar en una distribuidora de productos siderúrgicos ubicada sobre la calle Sánchez de Loria al 2000, entre avenida Chiclana y Brasil.

De acuerdo a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del lugar, eran cerca de las 6 cuando un grupo de delincuentes ingresó al galpón. Luego de varios minutos, los asaltantes huyeron y hasta esta mañana continuaban prófugos.

Aproximadamente a las 7, casi una hora después, el dueño llegó al lugar de trabajo. Una vez allí, subió las escaleras, llegó al primer piso y se percató de que había sido víctima de un robo. Las filmaciones que analizan los investigadores dieron cuenta de que el hombre se descompensó de forma repentina. Cuando personal del SAME llegó, confirmó su muerte.

Si bien en un primer momento había trascendido que en el interior de la fábrica se desarrollaba una presunta toma de rehenes, las fuentes desmintieron esta versión y, al mismo tiempo, descartaron que la víctima hubiera tenido contacto con los ladrones.