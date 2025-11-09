Ramón Díaz polémico: "El fútbol es para hombres, no para chicas"

El DT del Inter de Porto Alegre lanzó una frase machista tras el empate con Bahía que desató repudio en Brasil y recordó viejas polémicas.

El entrenador argentino Ramón Díaz quedó en el centro de la polémica tras una frase machista que pronunció en conferencia de prensa luego del empate 2-2 de Inter de Porto Alegre ante Bahía. “El fútbol es para hombres, no para chicas”, dijo al criticar al arbitraje, generando repudio en el ambiente del fútbol brasileño.

El clima en Inter de Porto Alegre ya era tenso por los resultados deportivos, pero Ramón lo agravó con un comentario fuera de lugar. Tras el empate 2-2 ante Bahía por la fecha 33 del Brasileirao, el técnico argentino de 66 años intentó criticar al cuerpo arbitral, aunque su frase machista eclipsó por completo su descargo: “El fútbol es para hombres, no para chicas, es para hombres”.

El comentario se produjo luego de un gol anulado a Johan Carbonero en el primer tiempo. El árbitro Lucas Paulo Torezin fue convocado por el VAR para revisar una supuesta falta de Gabriel Mercado sobre Willian José y, tras la revisión, decidió invalidar el tanto. Esa decisión generó la furia del cuerpo técnico del Inter y derivó en las polémicas declaraciones del “Pelado”.